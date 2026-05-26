Sondage : Édouard Philippe décroche, Bardella conforte son avance, Mélenchon relance la gauche

Fragilisé par l’ouverture d’une enquête du Parquet national financier sur la gestion de la Cité numérique du Havre, Édouard Philippe accuse une nette baisse dans le dernier baromètre politique Odoxa-Mascaret pour Public Sénat et la presse quotidienne régionale. À l’inverse, Jordan Bardella renforce sa domination dans l’opinion, tandis que Jean-Luc Mélenchon retrouve une dynamique à gauche après l’annonce de sa candidature à la présidentielle de 2027.

Edouard Philippe en chute libre. Le dernier baromètre politique d’Odoxa-Mascaret pour Public Sénat et la presse régionale rebat les cartes à quelques mois de l’élection présidentielle. Longtemps présenté comme l’un des favoris pour 2027, Édouard Philippe enregistre une chute significative dans la cote d’adhésion des Français. L’ancien Premier ministre perd deux points en mai après en avoir déjà perdu quatre en avril, soit un recul total de six points en deux mois. Avec 30 % d’adhésion, cependant il reste à la troisième place du classement. Cette baisse intervient alors que le maire du Havre est visé depuis le 19 mai par une enquête du Parquet national financier concernant la gestion de la Cité numérique, un lieu public de la ville normande. Des soupçons de détournement de fonds publics, de prise illégale d’intérêts et de harcèlement moral entourent le dossier. Pour Gaël Sliman, président d’Odoxa, « l’effet blast de mars après sa réélection au Havre est clairement retombé ». « Le résultat est que l’ex-favori du second tour de notre intention de vote de mars est en panne », analyse-t-il.

Jordan Bardella s’impose comme la personnalité n°1 À l’inverse, Jordan Bardella consolide sa position de personnalité politique préférée des Français. Le président du Rassemblement national gagne deux points et atteint 37 % d’adhésion, creusant l’écart avec Marine Le Pen, deuxième avec 33 %, et surtout avec Édouard Philippe, désormais relégué à sept points derrière lui. Le député européen semble avoir rapidement effacé la séquence médiatique du mois dernier autour de sa relation avec la princesse Maria-Carolina de Bourbon des Deux-Siciles, largement relayée par la presse people. « Après l’épisode malheureux de sa “paparazzade”, Jordan Bardella retrouve presque son niveau de mars », observe Gaël Sliman. « Il profite du recul de ses rivaux pour se réimposer nettement comme la personnalité politique numéro un du palmarès politique. » Au sein même du RN, le président du parti confirme également son ascendant. Parmi les sympathisants du mouvement, Jordan Bardella atteint 95 % d’adhésion, contre 93 % pour Marine Le Pen. Une évolution symbolique alors que la cheffe de file des députés RN reste suspendue à la décision de la cour d’appel attendue le 7 juillet dans l’affaire des assistants parlementaires européens du Front national.

Jean-Luc Mélenchon retrouve des couleurs à gauche Autre enseignement majeur du sondage : la progression spectaculaire de Jean-Luc Mélenchon auprès des sympathisants de gauche. Désormais officiellement candidat à la présidentielle de 2027, le leader insoumis bondit de six points et atteint 49 % d’adhésion dans son camp. Il redevient ainsi la personnalité préférée des sympathisants de gauche, devant François Ruffin (46 %) et François Hollande (43 %). Raphaël Glucksmann, qui dominait encore ce classement il y a six mois, tombe à 36 %. « Mélenchon est le grand gagnant de mai », estime Gaël Sliman. « En un peu plus de six mois, il a gagné treize points auprès du peuple de gauche, tandis que ses rivaux reculaient nettement. » Le président d’Odoxa voit dans cette progression l’effet combiné des divisions persistantes à gauche et du retour en campagne du leader insoumis. « Il profite à la fois de la panne de ses rivaux à gauche mais aussi de son momentum médiatique depuis l’annonce officielle de sa candidature », explique-t-il. Malgré une image toujours très clivante dans l’opinion générale, 69 % des Français déclarent éprouver du rejet à son égard, Jean-Luc Mélenchon semble tirer profit des difficultés du Parti socialiste à reconstruire une union stable avec ses partenaires du Nouveau Front populaire. Pour Gaël Sliman, ces évolutions traduisent déjà une recomposition du paysage politique à l’approche de la présidentielle. « Mélenchon décolle tandis que Philippe recule », résume le président d’Odoxa.

Méthodologie : L’enquête a été réalisée les 20 et 21 mai 2026 auprès de 1 005 Français interrogés par internet. Cet échantillon est représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité est assurée par la méthode des quotas appliqués aux variables suivantes : sexe, âge et profession de l’interviewé après stratification par région et catégorie d’agglomération.