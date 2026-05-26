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Sondage : Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu toujours aussi impopulaires

A un an de la fin de son deuxième mandat, le chef de l’État est encore considéré comme un mauvais président par 76 % des Français, selon le dernier baromètre Odoxa pour Public Sénat. L’étoile du Premier ministre, Sébastien Lecornu pâlit également. Seulement 31 % de Français estimant qu’il est bon Premier ministre, soit l’un de ses plus bas niveaux depuis son arrivée à Matignon.
Simon Barbarit

Par Simon Barbarit

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Le baromètre Odoxa du mois de mai réalisé avec Mascaret pour Public Sénat et la presse régionale* confirme la faible confiance des Français envers leur Président de la République et son Premier ministre. Le couple exécutif est en recul de 2 points par rapport au mois dernier avec respectivement seulement 23 % et 31 % de Français jugeant qu’ils sont « un bon Président » et un « bon Premier ministre ».

Depuis la dissolution, la popularité d’Emmanuel Macron est plombée, se situant entre 20 % et 25 % de jugements positifs, soit toujours nettement moins que ceux enregistrés par son Premier ministre. Dans le détail, seuls les sympathisants Renaissance lui accordent toujours largement leur confiance (89 %). La cote du chef de l’État est à peine plus haute que son plus bas niveau historique de 20 %, mesurée en octobre dernier, lorsque Sébastien Lecornu, tout juste nommé à Matignon, avait failli jeter l’éponge devant le mécontentement de la droite.

 

sondage Odoxa

L’étoile de Sébastien Lecornu a, elle aussi, nettement pâli. Il recule également de 2 points ce mois-ci avec 68 % de Français estimant qu’il est mauvais Premier ministre, soit l’un de ses plus bas niveaux depuis son arrivée à Matignon. Le Premier ministre paye « le goût de trop peu » de ses annonces pour faire face à la crise énergétique. Dans un autre sondage Odoxa publié dans le Figaro, le 22 mai dernier, 63 % des Français estimaient qu’il avait tort de proposer des mesures ciblées et privilégiaient à la place une baisse de « la TVA sur les carburants pour tous les Français ». Une mesure plébiscitée par le RN, rien d’étonnant que 83 % de leurs sympathisants rejettent le Premier ministre.

Capture

*Méthodologie

L’enquête a été réalisée les 20 et 21 mai 2026 auprès d’un échantillon de 1 005 Français interrogés par internet, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon est assurée par la méthode des quotas appliqués aux variables suivantes : sexe, âge et profession de l’interviewé après stratification par région et catégorie d’agglomération.

 

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