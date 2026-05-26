Sondage : Emmanuel Macron et Sébastien Lecornu toujours aussi impopulaires

Le baromètre Odoxa du mois de mai réalisé avec Mascaret pour Public Sénat et la presse régionale* confirme la faible confiance des Français envers leur Président de la République et son Premier ministre. Le couple exécutif est en recul de 2 points par rapport au mois dernier avec respectivement seulement 23 % et 31 % de Français jugeant qu’ils sont « un bon Président » et un « bon Premier ministre ».

Depuis la dissolution, la popularité d’Emmanuel Macron est plombée, se situant entre 20 % et 25 % de jugements positifs, soit toujours nettement moins que ceux enregistrés par son Premier ministre. Dans le détail, seuls les sympathisants Renaissance lui accordent toujours largement leur confiance (89 %). La cote du chef de l’État est à peine plus haute que son plus bas niveau historique de 20 %, mesurée en octobre dernier, lorsque Sébastien Lecornu, tout juste nommé à Matignon, avait failli jeter l’éponge devant le mécontentement de la droite.