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Edgar Morin, French philosopher, sociologist and resistance fighter, died at the age of 104
Credit:Stephane Lemouton/SIPA/2605301452

Un hommage national rendu à Edgar Morin « l’intellectuel humaniste », mercredi aux Invalides présidé par le président de la République

Un hommage national, présidé par Emmanuel Macron, sera rendu mercredi aux Invalides au sociologue et philosophe Edgar Morin, décédé le 29 mai à l’âge de 104 ans, a annoncé lundi soir l’Elysée.
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Par Rédaction Public Sénat

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Le Président de la République présidera mercredi aux Invalides la cérémonie d’hommage de la Nation à Edgar Morin décédé le 29 mai. La cérémonie aura lieu à partir de 11 heures dans la cour du Dôme et non dans la cour d’honneur pavée des Invalides, comme le veut la tradition, en raison de travaux. « Cet hommage national vient saluer le parcours d’un philosophe, écrivain, résistant et sociologue du temps présent. Edgar Morin incarnait pour des millions de Français l’idéal de l’intellectuel humaniste, engagé pour la paix, le dialogue entre les peuples, la défense du droit international, l’idéal européen, ou la cause écologique », a souligné la présidence française dans un communiqué.

De son vrai nom Edgar Nahoum, il est né dans une famille juive originaire de Salonique en Grèce, émigrée à Paris. En 1941, il rejoint le Parti communiste et entre dans la Résistance sous le pseudonyme de Morin. Malgré son grand âge, Edgar Morin était toujours présent et écouté dans le débat intellectuel, et les médias étaient friands de sa parole.

Figure majeure de la vie intellectuelle et médiatique française et voix respectée à gauche, Edgar Morin a écrit une quarantaine d’ouvrages, largement traduits. Parmi eux, « Autocritique » (1959), qui relate son exclusion du PCF et ses propres aveuglements face au stalinisme, « La Rumeur d’Orléans » (1969), sur une rumeur antisémite, « La méthode » (1977-2004), son œuvre majeure en six volumes, et plusieurs livres sur l’écologie, thème qui lui tenait à cœur.

À la fois historien, philosophe et scientifique, il a tenté de briser les frontières entre les disciplines, refusant la parcellisation de la connaissance, au profit d’une vision culturelle et scientifique pluridisciplinaire.

 

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