Au bonheur des polars, avec Bernard Minier et Jean-Christophe Rufin

C'est en authentique enquêtrice que se transformera Claire Chazal pour ce nouveau numéro de « Au bonheur des livres » ... Notre émission s'intéressera en effet au genre policier, en recevant deux romanciers qui l'illustrent avec brio, chacun à sa façon. Bernard Minier, qui publie « Ruptures » (Ed. XO), est une star incontestée en ce domaine : il a ... créé le personnage féminin de Lucia Guerrero pour résoudre des énigmes mettant en jeu les aspects les plus inquiétants du monde contemporain, comme ici les dangers de la technologie numérique. Jean-Christophe Rufin, en honorable académicien qui a publié déjà des livres de toutes sortes, s'amuse quant à lui à changer de registre avec le personnage du consul Aurel dont il a fait le héros récurrent d'enquêtes savoureuses, qui l'emmènent cette fois sur les traces de Napoléon, dans « La folie Sainte-Hélène » (Ed. Calmann-Lévy). Interrogés par Claire Chazal, nos deux invités livreront sans aucun doute quelques-uns de leurs secrets pour réussir comme ils le font à captiver les lecteurs !

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