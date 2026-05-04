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Au bonheur des livres

Au bonheur des polars, avec Bernard Minier et Jean-Christophe Rufin

C'est en authentique enquêtrice que se transformera Claire Chazal pour ce nouveau numéro de « Au bonheur des livres » ... Notre émission s'intéressera en effet au genre policier, en recevant deux romanciers qui l'illustrent avec brio, chacun à sa façon. Bernard Minier, qui publie « Ruptures » (Ed. XO), est une star incontestée en ce domaine : il a ...

Publié le

Invités

Bernard Minier, Jean-Christophe Rufin

Thématique

Culture

Présentateur

Claire Chazal

Durée

28mn

Disponibilité

Jusqu'au 20/05/2029

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