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Au bonheur des livres

Récits de souffrance et de résilience, avec Paul Gasnier et Romain Lemire

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La littérature peut-elle soigner, voire guérir les plaies du passé ? C'est à cette question que se confrontera Claire Chazal en recevant sur le plateau d'Au bonheur des livres Romain Lemire et Paul Gasnier, les auteurs de deux livres remarquables qui relatent, chacun à sa façon, une expérience particulièrement douloureuse. Le premier raconte sous une ...

Publié le

Invités

Paul Gasnier, Romain Lemire

Thématique

Culture

Présentateur

Claire Chazal

Durée

28mn

Disponibilité

À partir du 12/06/2026

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