Récits de souffrance et de résilience, avec Paul Gasnier et Romain Lemire

La littérature peut-elle soigner, voire guérir les plaies du passé ? C'est à cette question que se confrontera Claire Chazal en recevant sur le plateau d'Au bonheur des livres Romain Lemire et Paul Gasnier, les auteurs de deux livres remarquables qui relatent, chacun à sa façon, une expérience particulièrement douloureuse. Le premier raconte sous une ... forme à demi fictive, dans « Clément » (Ed. Le Cherche-Midi), les viols paternels qu'il a subis dans son enfance, et réussit à faire de ce traumatisme un récit lumineux pour ses lecteurs. Le second donne, dans « La collision » (Ed. Gallimard), un témoignage impressionnant de mesure et de justesse sur la mort de sa mère renversée par un jeune chauffard à moto qui sera jugé pour cela. Romain Lemire est devenu chanteur et comédien, Paul Gasnier est un jeune journaliste déjà célèbre : l'un et l'autre semblent avoir surmonté leur douleur, mais leur dialogue avec Claire Chazal montrera que les blessures du passé ont d'abord nourri chez eux une sensibilité singulière, au service de deux très beaux livres.

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