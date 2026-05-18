Peindre, écrire, filmer : destins d'artistes, avec Olivier Assayas et Michel Bernard

Il sera question d'art, et de la meilleure des manières, sur le plateau d'Au bonheur des livres qui accueille cette semaine Olivier Assayas et Michel Bernard. Le premier, que l'on connaît évidemment comme cinéaste, publie un livre assez étonnant dans la collection « Traits et portraits » dirigée par Colette Fellous au Mercure de France : « Oublier l ... a peinture ». Comme son titre l'indique, il s'agit d'une autobiographie (illustrée) qui raconte comment l'auteur de Demonlover a connu dans son jeu âge une vocation de dessinateur et peintre avant de l'abandonner pour le cinéma… Ce qui ne fut pas le cas d'André Derain, dont Michel Bernard raconte le parcours singulier, qui passa par la compromission avec l'Allemagne pendant la Seconde guerre mondiale, pour demeurer cependant celui d'un artiste original, auquel il valait la peine de consacrer une telle biographie : « L'automne d'André Derain » (Ed. Les belles lettres). Nul doute que nos deux invités sauront nous faire approcher, dans leur dialogue avec Claire Chazal, les mystères jamais résolus de la création !

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