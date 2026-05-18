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Au bonheur des livres

Peindre, écrire, filmer : destins d'artistes, avec Olivier Assayas et Michel Bernard

Il sera question d'art, et de la meilleure des manières, sur le plateau d'Au bonheur des livres qui accueille cette semaine Olivier Assayas et Michel Bernard. Le premier, que l'on connaît évidemment comme cinéaste, publie un livre assez étonnant dans la collection « Traits et portraits » dirigée par Colette Fellous au Mercure de France : « Oublier l ...

Publié le

Invités

Michel Bernard, Olivier Assayas

Thématique

Culture

Présentateur

Claire Chazal

Durée

28mn

Disponibilité

Jusqu'au 03/06/2029

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