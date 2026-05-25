Des nouvelles de l'intime et du monde, avec Alice Renard et Éliette Abécassis

Les deux invitées qu'accueille Claire Chazal sur le plateau d'Au bonheur, des livres n'appartiennent pas exactement à la même génération, mais elles ont en commun de pratiquer avec brio un genre peut-être un peu trop discret en France : la nouvelle. Ainsi Éliette Abécassis, que l'on connaît pour ses nombreux succès de librairie, publie-t-elle un jo ... li recueil de vingt-deux variations sur le thème de la rupture, qui donne son titre à l'ensemble : « Ruptures », chez Grasset. Alice Renard, quant à elle, découverte en 2024 avec un premier roman très remarqué, « La Colère et l'Envie », se propose dans les neuf récits de « Peaux Vives » (chez Héloïse d'Ormesson) de « changer de peau », en empruntant à chaque fois la voix d'un personnage différent : son recueil est un bel exercice narratif sur l'identité, récompensé par le prix Goncourt 2026 de la nouvelle. Ce sont là deux femmes brillantes, assurément, que l'on est curieux d'entendre dialoguer avec Claire Chazal sur leur art et leur condition.

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