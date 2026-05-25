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Au bonheur des livres

Des nouvelles de l'intime et du monde, avec Alice Renard et Éliette Abécassis

Les deux invitées qu'accueille Claire Chazal sur le plateau d'Au bonheur, des livres n'appartiennent pas exactement à la même génération, mais elles ont en commun de pratiquer avec brio un genre peut-être un peu trop discret en France : la nouvelle. Ainsi Éliette Abécassis, que l'on connaît pour ses nombreux succès de librairie, publie-t-elle un jo ...

Publié le

Invités

Alice Renard, Eliette Abecassis

Thématique

Culture

Présentateur

Claire Chazal

Durée

28mn

Disponibilité

Jusqu'au 10/06/2029

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