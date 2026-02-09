Écrire au temps du smartphone, avec Delphine de Vigan et Félix Moati
Au bonheur des livres
Ce sont deux romanciers du monde contemporain qu'accueille Claire Chazal sur le plateau d'Au Bonheur des livres : Delphine de Vigan, qu'on ne présente plus, pour son douzième roman déjà, Je suis Romane Monnier (Ed. Gallimard) et Félix Moati, que l'on connaît surtout comme comédien, pour un premier récit original et foisonnant, Voir clair (Ed. de l'Ob... servatoire). Dans une veine assez franchement comique, celui-ci imagine les tribulations d'un trentenaire d'aujourd'hui en quête de sens, tandis que Delphine de Vigan construit, à partir d'un téléphone portable perdu, une enquête troublante, et terriblement efficace, sur les mystères de l'identité... Deux façons inventives, en somme, d'interroger les enjeux existentiels du présent à travers le filtre de la fiction.
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