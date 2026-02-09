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Au bonheur des livres

Écrire au temps du smartphone, avec Delphine de Vigan et Félix Moati

Ce sont deux romanciers du monde contemporain qu'accueille Claire Chazal sur le plateau d'Au Bonheur des livres : Delphine de Vigan, qu'on ne présente plus, pour son douzième roman déjà, Je suis Romane Monnier (Ed. Gallimard) et Félix Moati, que l'on connaît surtout comme comédien, pour un premier récit original et foisonnant, Voir clair (Ed. de l'Ob...

Publié le

Invités

Delphine De Vigan, Félix Moati

Thématique

Culture

Présentateur

Claire Chazal

Durée

28mn

Disponibilité

Jusqu'au 25/02/2029

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