La Cour d’Appel de Paris a prononcé hier les peines des 11 prévenus dont Marine Le Pen était la tête de file, dans l’affaire des assistants parlementaires du FN. Elle a été déclarée coupable de détournement de fonds publics européens. L’arrêt de la Cour d’appel raccourcit la peine de Marine Le Pen par rapport au jugement de première insta ... nce. La présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale est condamnée à une peine de 3 ans de prison dont 1 an ferme sous bracelet électronique ainsi qu'une peine d’inéligibilité de 15 mois déjà purgée. Selon Aleksandar Nikolic : "C'est une cabale judiciaire contre le RN. Pour les mêmes faits, il n'y a pas le même acharnement pour d'autres mouvements". Il argumente : « Au regard des faits et du dossier qui devient de plus en plus vide, et surtout au regard justement des décisions judiciaires qui sont bien moindres à la fois des réquisitions et de ce qui avait été acté en première instance, eh bien, cela montre que nos arguments arrivent à convaincre le tribunal. C'est le cas justement avec les décisions prises hier permettant à Marine Le Pen de se présenter ».

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