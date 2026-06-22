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Faut-il une loi pour Lyhanna ?

Le premier rapport de l'Inspection générale de la justice (IGJ) dans l’affaire Lyhanna est sorti. Il pointe des carences et des défaillances judiciaires dans le traitement de cette affaire, avec notamment une remise en cause des actions de la Substitute du Procureur et du directeur d’enquête. Faut-il une loi pour Lyhanna ? Quelle réponse aux failles ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

35mn

Disponibilité

Jusqu'au 22/09/2026

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