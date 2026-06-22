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Stéphane Audoin-Rouzeau : "Marc Bloch a exprimé un patriotisme français étincelant"

L'historien, résistant et visionnaire Marc Bloch, assassiné par la Gestapo en 1944, a fait son entrée hier au Panthéon, accompagné de son épouse, Simonne Vidal. Le résistant pour la France fait désormais partie des 81 figures françaises inhumées ou honorées au Panthéon et qui ont laissé une empreinte dans l’Histoire du pays. L'historien, Direc ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

21mn

Disponibilité

Jusqu'au 22/09/2026

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