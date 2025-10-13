L'intégrale du vendredi 14 novembre 2025

Au programme de cette édition en partie délocalisée à Albi au congrès des assises des Départements de France : qu’attendent les Présidents de départements du discours du Premier Ministre alors qu’ils alertent sur leurs difficultés financières ? On posera la question à François Sauvadet, président des Départements de France puis deux prési... dents de départements débattront. Nous recevrons également Raphaël Daubet, sénateur RDSE du Lot, nous reviendrons avec lui sur les commémorations des attentats de 2015. Qu'a-t-il retenu des cérémonies? Dix ans après, qu'est-ce qui a changé et qu'en est-il de la menace terroriste alors que le ministre de l’Intérieur cette semaine au Sénat parlait d’une menace endogène et des personnes radicalisées de plus en plus jeunes ?

