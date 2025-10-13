Public Sénat
Le direct
Bonjour chez vous !

L'intégrale du vendredi 14 novembre 2025

Au programme de cette édition en partie délocalisée à Albi au congrès des assises des Départements de France : qu’attendent les Présidents de départements du discours du Premier Ministre alors qu’ils alertent sur leurs difficultés financières ? On posera la question à François Sauvadet, président des Départements de France puis deux prési...

Publié le

Invité

Stéphane Troussel

Thématique

Politique

Présentateur

Oriane Mancini

Durée

1h28mn

Disponibilité

Jusqu'au 12/02/2026

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique