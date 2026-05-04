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Première destination mondiale, la France face au tourisme de masse

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Avec 102 millions de visiteurs internationaux en 2025, la France reste la première destination touristique au monde, devant l’Espagne et les États-Unis. Alors que 80 % des touristes se concentrent sur seulement 20 % du territoire, faut-il sanctuariser certains sites pour limiter la pression sur les écosystèmes ? Est-ce conciliable avec les objectifs de ...

Publié le

Invités

Daniel Salmon, Nathalie Delattre, Anne RENAUDIE, Jean-Claude GOGUILLOT, Alain JACQ, Emma Deschamps, Michel ARGOUGES, Cyril Pellevat

Thématique

Société

Présentateur

Quentin Calmet

Durée

57mn

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