Première destination mondiale, la France face au tourisme de masse

Avec 102 millions de visiteurs internationaux en 2025, la France reste la première destination touristique au monde, devant l’Espagne et les États-Unis. Alors que 80 % des touristes se concentrent sur seulement 20 % du territoire, faut-il sanctuariser certains sites pour limiter la pression sur les écosystèmes ? Est-ce conciliable avec les objectifs de ... développement de la filière qui ambitionne de faire passer le chiffre d’affaire du secteur à 100 milliards d’euros ? Et comment mieux organiser la cohabitation parfois difficile, entre habitants et visiteurs ? De Montmartre au plateau de Millevaches en passant par la Seine-Saint-Denis ou les Gorges du Verdon, Quentin Calmet donne la parole à cinq Français, ensemble, ils témoignent de l’impact de ce tourisme dans leur territoire. Dans ce nouveau numéro de Dialogue Citoyen, ils interrogent les sénateurs sur les conséquences de cette vague touristique qui, cette année encore, devrait dépasser les 100 millions de visiteurs.

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