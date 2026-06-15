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Mediterraneo

Chantons au lycée, en Tunisie

Aujourd'hui dans Mediterraneo, on chante avec les lycéens tunisiens qui plébiscitent les clubs Tunisie 88 comme facteur d'enrichissement personnel, bien au-delà de l'enseignement musical. On s'émerveille à la vue des peintures murales qui orne les églises et monastère de l'ancien empire byzantin à Chypre. Et on se promène dans les jardins enchanteur ...

Publié le

Thématique

Territoires

Durée

26mn

Disponibilité

Jusqu'au 20/04/2028

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