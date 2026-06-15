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Mediterraneo

Trésors à protéger à Venise

Mediterraneo part à la rencontre de restaurateurs d'oeuvres d'art qui redonnent à Venise toute sa splendeur. Nous voguerons ensuite au coeur du sanctuaire Pélagos, une zone dédiée à la protection des mammifères marins. Nous terminerons notre voyage en Bosnie-Herzégovine, un paradis pour les amateurs de nature et de sensations fortes.

Publié le

Thématique

Territoires

Durée

25mn

Disponibilité

Jusqu'au 20/04/2028

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