Mediterraneo
Trésors à protéger à Venise
Mediterraneo part à la rencontre de restaurateurs d'oeuvres d'art qui redonnent à Venise toute sa splendeur. Nous voguerons ensuite au coeur du sanctuaire Pélagos, une zone dédiée à la protection des mammifères marins. Nous terminerons notre voyage en Bosnie-Herzégovine, un paradis pour les amateurs de nature et de sensations fortes.
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