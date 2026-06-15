Trésors à protéger à Venise

Mediterraneo part à la rencontre de restaurateurs d'oeuvres d'art qui redonnent à Venise toute sa splendeur. Nous voguerons ensuite au coeur du sanctuaire Pélagos, une zone dédiée à la protection des mammifères marins. Nous terminerons notre voyage en Bosnie-Herzégovine, un paradis pour les amateurs de nature et de sensations fortes.