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Mediterraneo

Les palais de Gênes

Mediterraneo sous le signe du patrimoine, aujourd'hui : Celui des trésors des palais génois, labellisés par l'UNESCO. La ville veut faire oublier qu'elle n'est pas seulement l'un des plus grands ports d'Italie. A Lisbonne. Le patrimoine est partout, jusque sous vos pieds. Avec ces trottoirs, ces places de petits pavés bicolores. Mais résisteront-ils à ...

Publié le

Thématique

Territoires

Durée

26mn

Disponibilité

Jusqu'au 28/03/2028

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