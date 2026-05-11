Les palais de Gênes

Mediterraneo sous le signe du patrimoine, aujourd'hui : Celui des trésors des palais génois, labellisés par l'UNESCO. La ville veut faire oublier qu'elle n'est pas seulement l'un des plus grands ports d'Italie. A Lisbonne. Le patrimoine est partout, jusque sous vos pieds. Avec ces trottoirs, ces places de petits pavés bicolores. Mais résisteront-ils à ... la transformation de la capitale portugaise ? Enfin, nous ferons un détour par Eze. Ce village perché, entre Nice est Monaco, est l'un des joyaux de la Côte d'Azur.

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