Mediterraneo
Temps de paix à Haïfa
Dans Mediterraneo, rendez-vous d'abord à Haïfa, troisième ville d'Israël, où malgré le contexte de l'actualité internationale, la coexistence légendaire entre juifs et arabes n'a jamais cédé. Cap ensuite sur Palerme, dont les monuments arabo-normands sont classés à l'UNESCO. Nous vous dévoilons les lieux méconnus, là où se superposent dominat ... ions, migrations et mémoires entremêlées. Enfin, direction l'Albanie, à la rencontre des gardiens des chants isopolyphoniques. À Gjirokastër, la cité argentée classée à l'UNESCO, familles, couturières et danseurs perpétuent, de génération en génération, un patrimoine ancestral.
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