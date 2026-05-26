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Mediterraneo

Temps de paix à Haïfa

Dans Mediterraneo, rendez-vous d'abord à Haïfa, troisième ville d'Israël, où malgré le contexte de l'actualité internationale, la coexistence légendaire entre juifs et arabes n'a jamais cédé. Cap ensuite sur Palerme, dont les monuments arabo-normands sont classés à l'UNESCO. Nous vous dévoilons les lieux méconnus, là où se superposent dominat ...

Publié le

Thématique

Territoires

Durée

26mn

Disponibilité

Jusqu'au 29/03/2028

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