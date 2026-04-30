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Mediterraneo

Damas se refait une beauté

Premier retour en Syrie, un an après la chute de la dictature. A Damas, certains travaillent déjà à la restauration du patrimoine de la capitale. Ernest Hemingway, toujours omniprésent à Pampelune. L'écrivain s'était pris de passion pour cette ville d'Espagne. (Et réciproquement)... Enfin, Marseille en passe de devenir l'une des villes phares du cin...

Publié le

Thématique

Territoires

Durée

26mn

Disponibilité

Jusqu'au 28/03/2028

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