Damas se refait une beauté

Premier retour en Syrie, un an après la chute de la dictature. A Damas, certains travaillent déjà à la restauration du patrimoine de la capitale. Ernest Hemingway, toujours omniprésent à Pampelune. L'écrivain s'était pris de passion pour cette ville d'Espagne. (Et réciproquement)... Enfin, Marseille en passe de devenir l'une des villes phares du cin... éma en France. Studios et écoles se multiplient. Un espoir de débouché pour certains jeunes de la ville qui souhaitent devenir comédiens.

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