Mediterraneo
La quatrième mafia en Italie
Mediterraneo vous emmène cette semaine sur les rives de l'Adriatique. Dans les Pouilles, tout d'abord, où la « quarta mafia » (la quatrième mafia, en français) inquiète la population et les autorités italiennes. Puis nous traverserons la mer jusqu'au Monténégro. Destination touristique avant les guerres de Yougoslavie, elle le redevient, notamment ... grâces à ses montagnes du nord du pays.
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