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Mediterraneo

La quatrième mafia en Italie

Mediterraneo vous emmène cette semaine sur les rives de l'Adriatique. Dans les Pouilles, tout d'abord, où la « quarta mafia » (la quatrième mafia, en français) inquiète la population et les autorités italiennes. Puis nous traverserons la mer jusqu'au Monténégro. Destination touristique avant les guerres de Yougoslavie, elle le redevient, notamment ...

Publié le

Thématique

Territoires

Durée

26mn

Disponibilité

Jusqu'au 28/03/2028

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