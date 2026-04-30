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Mediterraneo

Retour de la diaspora

Au sommaire cette semaine nous suivrons ces syriens exilés, de retour sur leur terre natale, après la chute du régime de Bachar Al-Assad. Un immense chantier les attend. Plus au sud, le partage de l'eau du Nil sème la brouille entre l'Egypte, le Soudan et l'Ethiopie, où un nouveau gigantesque barrage a été inauguré en 2025. Enfin nous serons à Malte...

Publié le

Thématique

Territoires

Durée

26mn

Disponibilité

Jusqu'au 28/03/2028

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