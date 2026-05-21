Les oranges de la dignité en Italie

Au sommaire de ce Mediterraneo découvrez comment les producteurs d'agrumes italiens coopèrent avec des associations marseillaises pour une agriculture solidaire et éthique. Rencontre avec des moines orthodoxes qui ont fuit la guerre en Ukraine. Ils ont trouvé refuge, en Italie. Enfin nous partirons à l'assaut des Météores, en Grèce. Ces pitons rocheu ... x rapprochent les religieux orthodoxes et les alpinistes des étoiles.

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