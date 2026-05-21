Mediterraneo
Les oranges de la dignité en Italie
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Au sommaire de ce Mediterraneo découvrez comment les producteurs d'agrumes italiens coopèrent avec des associations marseillaises pour une agriculture solidaire et éthique. Rencontre avec des moines orthodoxes qui ont fuit la guerre en Ukraine. Ils ont trouvé refuge, en Italie. Enfin nous partirons à l'assaut des Météores, en Grèce. Ces pitons rocheu ... x rapprochent les religieux orthodoxes et les alpinistes des étoiles.
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