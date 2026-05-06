Rebond économique au Portugal

Les oranges de la dignité en Italie
Mediterraneo
Replay non disponible
Au sommaire de ce Mediterraneo : La bonne santé de l'économie portugaise. Autrefois terre d'austérité, ses résultats font aujourd'hui pâlir d'envie bien des pays européens. Comment et pourquoi, 26 millions d'italiens ont quitté leur pays depuis le 19ème siècle ? À Gênes, un musée de l'émigration retrace l'histoire de ces cette diaspora. Et puis ... , en Italie toujours, nous partirons à la pêche aux « FASOLARI ». Ce petit mollusque, très apprécié, se trouve dans toute la lagune de Venise.
Les oranges de la dignité en Italie
Mediterraneo
Mediterraneo
Mediterraneo
Mediterraneo
En Indre-et-Loire avec Vincent Louault
Manger c'est voter
Guyane : des citoyens en première ligne contre les pollutions sauvages
Positive Outre-mer