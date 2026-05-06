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Mediterraneo

Rebond économique au Portugal

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Au sommaire de ce Mediterraneo : La bonne santé de l'économie portugaise. Autrefois terre d'austérité, ses résultats font aujourd'hui pâlir d'envie bien des pays européens. Comment et pourquoi, 26 millions d'italiens ont quitté leur pays depuis le 19ème siècle ? À Gênes, un musée de l'émigration retrace l'histoire de ces cette diaspora. Et puis ...

Publié le

Thématique

Territoires

Durée

25mn

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