Rebond économique au Portugal

Au sommaire de ce Mediterraneo : La bonne santé de l'économie portugaise. Autrefois terre d'austérité, ses résultats font aujourd'hui pâlir d'envie bien des pays européens. Comment et pourquoi, 26 millions d'italiens ont quitté leur pays depuis le 19ème siècle ? À Gênes, un musée de l'émigration retrace l'histoire de ces cette diaspora. Et puis ... , en Italie toujours, nous partirons à la pêche aux « FASOLARI ». Ce petit mollusque, très apprécié, se trouve dans toute la lagune de Venise.

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