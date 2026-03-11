Le renouveau économique en Espagne

Mediterraneo, vous emmène en Israël, à Tel Aviv, où se construit un pont culturel avec le théâtre arabe hébreu de Jaffa. Il réunit sur ses planches les troupes juives et arabes à parité quelque soit le contexte de guerre. Puis nous allons à Tarragone en Catalogne dans une région portée par le nouvel essor économique espagnol. Enfin sur l'île d... u cinéma, à Malte qui attire des équipes de tournage du monde entier et parmi elles de grandes stars d'Hollywood.

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