Tirana, terre de creation en Albanie

DÃ©couvrez le nouveau visage de Tirana... La capitale est prisÃ©e par des architectes audacieux et ambitieux. Aux dÃ©pens de la vieille ville et, peut-Ãªtre, d'une orthodoxie financiÃ¨re. A Marseille, nous plongeons dans le fonds DETAILLE, du nom d'une famille de photographes, depuis le dÃ©but du XXÃ¨me siÃ¨cle. Un trÃ©sor Ã la croisÃ©e de l'art et de la mÃ... ©moire. Enfin Ã cheval et au triple galop : nous suivons l'Ardia. Cette course est historique et spectaculaire au coeur de la Sardaigne...

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