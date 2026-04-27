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Tirana, terre de creation en Albanie

DÃ©couvrez le nouveau visage de Tirana... La capitale est prisÃ©e par des architectes audacieux et ambitieux. Aux dÃ©pens de la vieille ville et, peut-Ãªtre, d'une orthodoxie financiÃ¨re. A Marseille, nous plongeons dans le fonds DETAILLE, du nom d'une famille de photographes, depuis le dÃ©but du XXÃ¨me siÃ¨cle. Un trÃ©sor Ã  la croisÃ©e de l'art et de la mÃ...

PubliÃ© le

ThÃ©matique

Territoires

DurÃ©e

26mn

DisponibilitÃ©

Jusqu'au 28/03/2028

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