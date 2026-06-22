En mer de Marmara, la préservation des milieux marins

Cette semaine Mediterraneo s'intéresse d'abord à la préservation des milieux marins. Avec un premier reportage en Turquie, où nous suivons une opération en mer de Marmara. Nous allons ensuite au large de la Corse pour suivre l'association MARE VIVU, puis en Grèce pour suivre la culture du safran, qui souffre du changement climatique, et enfin nous allo ... ns vers une découverte patrimoniale sur les hauteurs de Bonifacio, avec son cimetière marin...

Voir plus