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Liban, journalistes en temps de guerre

Au Liban, dans un contexte de conflit et de guerre, comment les journalistes parviennent-ils à travailler sur le terrain ? Au programme également cette semaine, direction l'Albanie, où le changement climatique et les inondations interpellent la société civile. Tout comme à Lisbonne, où un vaste chantier a été engagé pour faire face à ces mêmes co...

Publié le

Thématique

Territoires

Durée

26mn

Disponibilité

Jusqu'au 28/03/2028

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