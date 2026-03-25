Lieux de mémoire dans les Balkans
Mediterraneo
Mediterraneo vous conduit d'abord sur un lieu de mémoire dans les Balkans, au cimetière militaire français de Bitola... En Grèce, en Macédoine centrale, place également à la découverte du Parc de Kerkini, un site qui abrite plusieurs centaines d`espèces d'oiseaux. Enfin, dans le sud de la France : regard sur une renaissance, celle du denim, utilisé... pour la confection des jeans avec un objectif éco responsable.
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