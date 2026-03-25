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Mediterraneo

Lieux de mémoire dans les Balkans

Mediterraneo vous conduit d'abord sur un lieu de mémoire dans les Balkans, au cimetière militaire français de Bitola... En Grèce, en Macédoine centrale, place également à la découverte du Parc de Kerkini, un site qui abrite plusieurs centaines d`espèces d'oiseaux. Enfin, dans le sud de la France : regard sur une renaissance, celle du denim, utilisé...

Publié le

Thématique

Territoires

Durée

26mn

Disponibilité

Jusqu'au 28/03/2028

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