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Mediterraneo

Maison du verre France

Mediterraneo vous emmène dans le Sud de la France auprès des artistes contemporains qui utilisent le verre dans leurs créations en repoussant les limites de ce matériau en fusion. Puis en Espagne visiter le prestigieux site archéologique de Tarraco vestige de l'empire romain en Hispanie. Enfin à Malte dans un village de pêcheurs qui a préservé ses t...

Publié le

Thématique

Territoires

Durée

26mn

Disponibilité

Jusqu'au 29/03/2028

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