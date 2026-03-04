Mediterraneo
Maison du verre France
Mediterraneo vous emmène dans le Sud de la France auprès des artistes contemporains qui utilisent le verre dans leurs créations en repoussant les limites de ce matériau en fusion. Puis en Espagne visiter le prestigieux site archéologique de Tarraco vestige de l'empire romain en Hispanie. Enfin à Malte dans un village de pêcheurs qui a préservé ses t... raditions et sa qualité de vie, dans un décor maritime de cartes postales...
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