Canicule historique : la France est-elle prête ?

Discussions en commissions, examen en séance plénière, bataille autour des amendements, votes... À partir de reportages produits par Public Sénat et LCP-Assemblée Nationale, l'actualité législative est mise en perspective sous l'oeil avisé d'une personnalité politique, invitée à commenter et analyser les temps forts de la semaine du Sénat et de ... l'Assemblée nationale. Les invités cette semaine : Céline Hervieu, Députée "Socialistes" de Paris et Xavier Iacovelli, Sénateur "RDPI" des Hauts-de-Seine.

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