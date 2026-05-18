Public Sénat
Le direct
Parlement hebdo

Le Parlement va-t-il voter l'autonomie de la Corse ?

Parlement Hebdo c'est le meilleur de la semaine parlementaire. Chaque vendredi, un député et un sénateur analysent les temps forts de la semaine au Sénat et à l'Assemblée nationale. Cette semaine, Stéphanie Dépierre (LCP) reçoit Laurent Marcangeli, le président du groupe Horizons à l'Assemblée nationale et Mickaël Vallet, sénateur socialiste de ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateurs

Alexandre Poussart , Kathia Gilder

Durée

25mn

Disponibilité

Jusqu'au 14/06/2046

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Parlement hebdo