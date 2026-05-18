Le Parlement va-t-il voter l'autonomie de la Corse ?

Parlement Hebdo c'est le meilleur de la semaine parlementaire. Chaque vendredi, un député et un sénateur analysent les temps forts de la semaine au Sénat et à l'Assemblée nationale. Cette semaine, Stéphanie Dépierre (LCP) reçoit Laurent Marcangeli, le président du groupe Horizons à l'Assemblée nationale et Mickaël Vallet, sénateur socialiste de ... Charente-Maritime. Débat consacré cette semaine à l'autonomie de la Corse et à l'autorisation des boulangers et fleuristes artisanaux à faire travailler leurs employés volontaires le 1er mai.

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