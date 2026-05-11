Mort de Lyhanna : les failles du système judiciaire

Parlement Hebdo c'est le meilleur de la semaine parlementaire. Chaque vendredi, un député et un sénateur analysent les temps forts de la semaine au Sénat et à l'Assemblée nationale. Cette semaine, Alexandre Poussart (Public Sénat) reçoit Laurence Rossignol, sénatrice socialiste du Val-de-Marne et Perrine Goulet, députée Modem de la Nièvre. Emissi ... on spéciale cette semaine consacrée à la mort de Lyhanna, scandale judiciaire dans le traitement des plaintes pour viols sur mineurs.

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