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Présidentielle 2027, Marine Le Pen candidate

Discussions en commissions, examen en séance plénière, bataille autour des amendements, votes... À partir de reportages produits par Public Sénat et LCP-Assemblée Nationale, l'actualité législative est mise en perspective sous l'oeil avisé d'une personnalité politique, invitée à commenter et analyser les temps forts de la semaine du Sénat et de ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateurs

Alexandre Poussart , Kathia Gilder

Durée

26mn

Disponibilité

Jusqu'au 05/07/2046

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