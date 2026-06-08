Présidentielle 2027, Marine Le Pen candidate

Discussions en commissions, examen en séance plénière, bataille autour des amendements, votes... À partir de reportages produits par Public Sénat et LCP-Assemblée Nationale, l'actualité législative est mise en perspective sous l'oeil avisé d'une personnalité politique, invitée à commenter et analyser les temps forts de la semaine du Sénat et de ... l'Assemblée nationale. Cette semaine, les invités sont : Gaëtan Dussausaye, député "Rassemblement national" des Vosges et Olivier Paccaud, sénateur "Les Républicains" de l'Oise.

Voir plus