Guerre au Moyen-Orient : le débat au Parlement
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Parlement Hebdo c'est le meilleur de la semaine parlementaire. Chaque vendredi, un député et un sénateur analysent les temps forts de la semaine au Sénat et à l'Assemblée nationale. Cette semaine, Kathia Gilder (LCP-AN) et Alexandre Poussart (Public Sénat) reçoivent Pouria Amirshahi, député écologiste de Paris et Christian Cambon, sénateur LR du ... Val-de-Marne. Mercredi, le Parlement a débattu de la guerre au Moyen-Orient et de ses conséquences en France avec la hausse du prix de l'essence.
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