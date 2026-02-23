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Guerre au Moyen-Orient : le débat au Parlement

Parlement Hebdo c'est le meilleur de la semaine parlementaire. Chaque vendredi, un député et un sénateur analysent les temps forts de la semaine au Sénat et à l'Assemblée nationale. Cette semaine, Kathia Gilder (LCP-AN) et Alexandre Poussart (Public Sénat) reçoivent Pouria Amirshahi, député écologiste de Paris et Christian Cambon, sénateur LR du ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateurs

Alexandre Poussart , Kathia Gilder

Durée

25mn

Disponibilité

Jusqu'au 22/03/2046

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