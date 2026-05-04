Violences scolaires : que change la "loi Bétharram" ?

Discussions en commissions, examen en séance plénière, bataille autour des amendements, votes... À partir de reportages produits par Public Sénat et LCP-Assemblée Nationale, l'actualité législative est mise en perspective sous l'oeil avisé d'une personnalité politique, invitée à commenter et analyser les temps forts de la semaine du Sénat et de ... l'Assemblée nationale. Les invités de "Parlement Hebdo" cette semaine : Paul Vannier, député "La France insoumise" du Val-d'Oise et Olivier Paccaud, sénateur "Les Républicains" des Hauts-de-France.

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