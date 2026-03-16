Ces Français qui n'ont pas peur d'investir en Bourse

Pendant longtemps les épargnants ont été fâchés avec les marchés actions. Mais c'est peut-être en train de changer avec un nombre record d'investisseurs particuliers en 2025. 35 % des Français disent même envisager d'investir dans des placements en actions au cours des prochains mois. Comment expliquer ce phénomène ? La Bourse est-elle un casino ?... Les placements verts en faveur de la transition énergétique sont-ils vraiment écologiques ? Réponses avec Marie-Anne Barbat-Layani, la présidente de l'Autorité des marchés financiers. Et puis l'engouement des jeunes pour la Bourse ne se dément pas. Comment les aider à se lancer ? Reportage à l'occasion du Next chalenge chez Euronext Enfin peut-on parler de démocratisation des actions ? Quels sont les placements préférés des Français ? Réponses avec Benoit Grisoni, directeur général de BoursoBank.

Voir plus