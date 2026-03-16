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Ces Français qui n'ont pas peur d'investir en Bourse

Pendant longtemps les épargnants ont été fâchés avec les marchés actions. Mais c'est peut-être en train de changer avec un nombre record d'investisseurs particuliers en 2025. 35 % des Français disent même envisager d'investir dans des placements en actions au cours des prochains mois. Comment expliquer ce phénomène ? La Bourse est-elle un casino ?...

Publié le

Thématique

Économie

Présentateur

David Jacquot

Durée

27mn

Disponibilité

Jusqu'au 15/04/2029

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