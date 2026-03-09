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Robots humanoïdes : la prochaine grande révolution mondiale ?

Les robots humanoïdes ne sont plus de la science-fiction. Les dernières images de robots chinois qui font du kung-fu à l'occasion du nouvel an nous l'ont récemment montré. Mais de quoi sont vraiment capables ces machines ? Dans quelle mesure vont-elles bouleverser notre marché du travail et plus généralement nos vies ? Réponses avec Manon Vermenouze...

Publié le

Thématique

Économie

Présentateur

David Jacquot

Durée

28mn

Disponibilité

Jusqu'au 25/03/2029

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