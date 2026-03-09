Robots humanoïdes : la prochaine grande révolution mondiale ?

Les robots humanoïdes ne sont plus de la science-fiction. Les dernières images de robots chinois qui font du kung-fu à l'occasion du nouvel an nous l'ont récemment montré. Mais de quoi sont vraiment capables ces machines ? Dans quelle mesure vont-elles bouleverser notre marché du travail et plus généralement nos vies ? Réponses avec Manon Vermenouze... , consultante tech chez Josefine Et puis, de Pékin à San Francisco en passant par Séoul, une nouvelle bataille technologique se joue à l'échelle mondiale. Comment la France et l'Europe peuvent peser ? Réponse avec Jean-Louis Constanza, cofondateur de la société Wandercraft, la pépite qui veut propulser la France dans la révolution robotique.

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