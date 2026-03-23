Guerre au Moyen-Orient : comment sortir de notre dépendance aux énergies fossiles ?

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Le conflit au Moyen-Orient nous rappelle une fois de plus à quel point nous sommes dépendants d'énergies fossiles importées. De quels pays avons-nous le plus besoin et quels sont les risques pour notre économie ? Réponses avec Nicolas Goldberg, directeur associé du cabinet Colombus Consulting Mais au fait quelles sont les solutions pour reprendre le ...

Publié le

Thématique

Économie

Présentateur

David Jacquot

Durée

28mn

Disponibilité

Jusqu'au 22/04/2029

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