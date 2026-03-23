Guerre au Moyen-Orient : comment sortir de notre dépendance aux énergies fossiles ?

Le conflit au Moyen-Orient nous rappelle une fois de plus à quel point nous sommes dépendants d'énergies fossiles importées. De quels pays avons-nous le plus besoin et quels sont les risques pour notre économie ? Réponses avec Nicolas Goldberg, directeur associé du cabinet Colombus Consulting Mais au fait quelles sont les solutions pour reprendre le ... contrôle de notre souveraineté énergétique ? Les énergies renouvelables sont une partie de la solution, mais comment bien soutenir leur développement ? Reportage dans l'Aisne. Enfin, le défi ne pourra pas être relevé sans une électrification massive de notre pays. Comment justement le gestionnaire du réseau de transport RTE se prépare pour accompagner tous ces nouveaux usages ? Réponse avec son , directeur général, Thomas Veyrenc.

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