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Pourvu que ça dure

Les banques françaises sont-elles à la croisée des chemins ?

Entre ralentissement du crédit, marché immobilier fragilisé, concurrence des banques en ligne et révolution de l'intelligence artificielle, le secteur bancaire est confronté à de profonds bouleversements. Depuis les Rencontres économiques d'Aix-en-Provence, Daniel Baal, président du Crédit Mutuel et de la Fédération bancaire française, répond au ...

Publié le

Thématique

Économie

Présentateur

David Jacquot

Durée

26mn

Disponibilité

Jusqu'au 17/06/2029

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