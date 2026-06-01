Les banques françaises sont-elles à la croisée des chemins ?

Entre ralentissement du crédit, marché immobilier fragilisé, concurrence des banques en ligne et révolution de l'intelligence artificielle, le secteur bancaire est confronté à de profonds bouleversements. Depuis les Rencontres économiques d'Aix-en-Provence, Daniel Baal, président du Crédit Mutuel et de la Fédération bancaire française, répond au ... x questions de David Jacquot dans un entretien exceptionnel.

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