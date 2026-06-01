L'économie française est-elle vraiment en train de décrocher ?
Pourvu que ça dure
Entre croissance poussive, explosion des faillites, dette publique, emploi, compétitivité et avenir des retraites, où en est réellement notre économie ? Invité exceptionnel de David Jacquot depuis les Rencontres économiques d'Aix-en-Provence, Patrick Martin, président du Medef, livre son diagnostic et ses solutions. Un entretien exclusif.
L'économie française est-elle vraiment en train de décrocher ?
Pourvu que ça dure
Pourquoi les Français peinent-ils à retrouver le chemin des magasins ?
Pourvu que ça dure
Les banques françaises sont-elles à la croisée des chemins ?
Pourvu que ça dure
Faut-il craindre le retour de l'inflation ?
Pourvu que ça dure