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Pourvu que ça dure

L'économie française est-elle vraiment en train de décrocher ?

Entre croissance poussive, explosion des faillites, dette publique, emploi, compétitivité et avenir des retraites, où en est réellement notre économie ? Invité exceptionnel de David Jacquot depuis les Rencontres économiques d'Aix-en-Provence, Patrick Martin, président du Medef, livre son diagnostic et ses solutions. Un entretien exclusif.

Publié le

Thématique

Économie

Présentateur

David Jacquot

Durée

27mn

Disponibilité

Jusqu'au 18/06/2029

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