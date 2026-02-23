Vers un monde inassurable ?

Phénomènes climatiques dévastateurs, conflits géopolitiques, menaces cyber, incertitudes économiques : nos sociétés font face à une multitude de crises qui renforcent notre sentiment de vulnérabilité. Comment le secteur de l'assurance peut-il nous protéger ? Va-t-on vers un monde de plus en plus inassurable notamment en matière de risques climati... ques ? Réponses avec Mathieu Godart, directeur général d'Axa France. Et puis comment nous prémunir du retrait-gonflement des argiles, un phénomène qui menace plus de 60 % des maisons françaises ? Reportage dans le Sud-Ouest. Enfin d'autres risques tout aussi inquiétants émergent en 2026. Le monde de l'assurance est-il prêt à les prendre en charge ? Réponse avec Adrien Couret, directeur général d'Aéma Groupe.

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