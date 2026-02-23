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Pourvu que ça dure

Vers un monde inassurable ?

Phénomènes climatiques dévastateurs, conflits géopolitiques, menaces cyber, incertitudes économiques : nos sociétés font face à une multitude de crises qui renforcent notre sentiment de vulnérabilité. Comment le secteur de l'assurance peut-il nous protéger ? Va-t-on vers un monde de plus en plus inassurable notamment en matière de risques climati...

Publié le

Thématique

Économie

Présentateur

David Jacquot

Durée

28mn

Disponibilité

Jusqu'au 11/03/2029

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