Questions au Gouvernement du 24 juin 2026

Au programme de cette nouvelle séance de Questions d'actualité au gouvernement : six questions sur la canicule. La quasi-totalité de la France en vigilance rouge et vous l’avez rappelé mais cette canicule est historique par son intensité et sa durée. Le gouvernement va être interpellé à la fois sur la situation qui devrait durer jusqu’à la ... fin de semaine et pourrait s’intensifier à nouveau après une accalmie jusqu’au 14 juillet. Qu’est-il prévu pour faire face¿? Le plan ORSAN 2 a été activé entre autres pour augmenter le nombre de personnels dans les hôpitaux. Au-delà des hôpitaux, les ministres seront interrogés sur l’adaptation des bâtiments publics, les écoles, les hôpitaux à ces épisodes de canicules. Beaucoup ne peuvent pas supporter cette chaleur, 6000 écoles sont soit fermées soit avec des horaires aménagés. L’autre question qui se pose étant la résistance des réseaux électriques : 68 000 foyers sans électricité en Bretagne, 5000 foyers dans le Vaucluse à cause de la chaleur. Mais il n’y a pas de tension sur le réseau a dit la ministre de l’Energie Maud Bregon. Deuxième sujet de cette séance de questions au gouvernement : le logement avec le projet de loi présenté par le ministre Vincent Jeanbrun. Le texte concerne à la fois l’actualité avec le besoin de rénover des logements en y intégrant le confort d’été les mesures pour qu’un logement reste vivable malgré de fortes chaleurs. Le ministre veut aussi permettre à 700 000 logements classé F et G de rester sur le marché de la location en contrepartie d’engagement de travaux. Avec ce projet de loi, il souhaite créer au total 2 millions de logements d’ici 2030.

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