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Questions au Gouvernement

Questions au Gouvernement du 24 juin 2026

Au programme de cette nouvelle séance de Questions d'actualité au gouvernement : six questions sur la canicule. La quasi-totalité de la France en vigilance rouge et vous l’avez rappelé mais cette canicule est historique par son intensité et sa durée.  Le gouvernement va être interpellé à la fois sur la situation qui devrait durer jusqu’à la ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Tam Tran Huy

Durée

2h38mn

Disponibilité

Jusqu'au 08/06/2029

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