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Questions au Gouvernement

Questions au Gouvernement du 8 juillet 2026

Au programme des Questions au gouvernement de la saison, la canicule et les incendies vont dominer cetteÂ derniÃ¨re sÃ©ance, six questions posÃ©es sur ces sujets.Â Â  Dâ€™abord les incendies, prÃ¨s de 15 000 hectares ont dÃ©jÃ  brÃ»lÃ© en France cette annÃ©e, trois fois plus que lâ€™an dernier. Les feux de forÃªts touchent plusieurs territoires, lesÂ PyrÃ©nÃ ...

PubliÃ© le

ThÃ©matique

Politique

PrÃ©sentateur

Tam Tran Huy

DurÃ©e

2h38mn

DisponibilitÃ©

Jusqu'au 22/06/2029

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