Questions au Gouvernement du 8 juillet 2026

Au programme des Questions au gouvernement de la saison, la canicule et les incendies vont dominer cetteÂ derniÃ¨re sÃ©ance, six questions posÃ©es sur ces sujets.Â Â Dâ€™abord les incendies, prÃ¨s de 15 000 hectares ont dÃ©jÃ brÃ»lÃ© en France cette annÃ©e, trois fois plus que lâ€™an dernier. Les feux de forÃªts touchent plusieurs territoires, lesÂ PyrÃ©nÃ ... ©es-Orientales, la DrÃ´me,Â lâ€™HÃ©rault et la vigilance est maximale puisque 67 dÃ©partements sont en alerte orange caniculeÂ aujourdâ€™hui. Ces feuxÂ ont aussi conduit Ã un drame avec la mortÂ aujourdâ€™huiÂ dâ€™un jeuneÂ sapeur-pompierÂ volontaire de 22 ans en SavoieÂ Ã PlanayÂ aprÃ¨s une chute.Â Il luttait contre les flammes dans une zone trÃ¨s escarpÃ©e. Â Questions des sÃ©nateurs surÂ la prÃ©paration et la gestion desÂ incendies par lâ€™EtatÂ donc mais aussi sur laÂ maniÃ¨re de gÃ©rer les canicules alors quâ€™il a fait hier plus de 40 degrÃ©s dans plusieurs villes en Charente etÂ prÃ¨s de la mÃ©diterranÃ©e. Au programme Ã©galement, le prÃ©sident du groupe les IndÃ©pendants Claude Malhuret interrogera SÃ©bastien Lecornu sur les menaces que fait peser lâ€™IA sur la prÃ©sidentielle.Â Et FranÃ§ois Patriat, prÃ©sident du groupeÂ macronisteÂ posera lui sa derniÃ¨re question avant de quitter son siÃ¨ge de sÃ©nateur sur le narcotrafic.Â CÃ´tÃ© socialiste, pour la premiÃ¨re fois, le groupe posera une question dite participative : 4 thÃ¨mes soumis aux internautes et lâ€™un dâ€™entre eux choisi au voteÂ¿: ce sera sur la loi globale contre les violences faites aux femmes etÂ aux enfants demandÃ©eÂ aprÃ¨s lâ€™affaireÂ Lyhanna. Pour cette derniÃ¨re session de questions au gouvernement, les sÃ©nateurs de la commission des finances interrogeront le gouvernement sur le prochain budget. Quelles seront les choixÂ du Premier ministreÂ¿?Â Il exclut en tout cas une loi spÃ©ciale. Il veut un budgetÂ par 49-3 ou par ordonnances, au risque dâ€™Ãªtre renversÃ©. Dâ€™aprÃ¨s Bercy il faudra faire 50 milliards dâ€™euros dâ€™Ã©conomies lâ€™annÃ©e prochaine une marche trÃ¨s haute et politiquement compliquÃ© Ã porter en annÃ©e de prÃ©sidentielle.

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