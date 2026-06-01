Questions au Gouvernement du 1er juillet 2026

Au programme de cette nouvelle séance de Questions d'actualité au gouvernement, beaucoup de questions cette semaine sur la canicule qui pourrait revenir dès la fin de semaine Et avant de parler de la canicule à venir, les sénateurs vont surtout interpeller le gouvernement sur celle de la semaine passée. On le rappelle une canicule inédite par s ... on ampleur et sa durée qui a touché tout le territoire. Un millier de morts supplémentaires comptabilisé le 24 juin par rapport aux mois précédents mais le bilan pourrait encore être plus important et des pompes funèbres qui débordent. 6 questions au total posée par les sénateurs sur ce sujet. L’une de ces questions très scrutée, celle du président du groupe écologiste Guillaume Gontard. Comme le veut la tradition, c’est le Premier ministre qui lui répondra. Une occasion pour les deux responsables politiques d’avoir une explication. Hier à l’Assemblée nationale Sébastien Lecornu a reconnu être "sorti de ses gonds". Il a estimé qu’il était scandaleux d’afficher le bilan de 10 000 morts pour la canicule de la semaine dernière. Des chiffres donnés par Guillaume Gontard à Public Sénat. A cause de la gestion de la canicule, les Ecologistes de l’Assemblée veulent en plus censurer le gouvernement. Ils demandent aussi une commission d’enquête pour éclairer les responsabilités de l’exécutif. Demande prolongée ici au Sénat par les socialistes. D’autres questions notamment celle de la présidente de la commission des lois à Gérald Darmanin. Elle porte sur un vide juridique qui rend plus difficile le maintien en détention de mineurs accusés de crimes avant leur procès. Le Conseil constitutionnel avait donné au gouvernement un an qui ont expiré aujourd’hui pour se mettre en conformité mais aucun texte n’a été voté. Réponse du ministre de la Justice puisque c’est la première question au programme de la séance

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