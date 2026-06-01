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Questions au Gouvernement

Questions au Gouvernement du 1er juillet 2026

Au programme de cette nouvelle séance de Questions d'actualité au gouvernement, beaucoup de questions cette semaine sur la canicule qui pourrait revenir dès la fin de semaine   Et avant de parler de la canicule à venir, les sénateurs vont surtout interpeller le gouvernement sur celle de la semaine passée.  On le rappelle une canicule inédite par s ...

Publié le

Thématique

Politique

Présentateur

Tam Tran Huy

Durée

2h36mn

Disponibilité

Jusqu'au 15/06/2029

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