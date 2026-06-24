2027 : et si tout se jouait aux législatives ?

Les dates de la prochaine élection présidentielle sont fixées : les 18 avril et 2 mai. Deux dimanches pour élire le prochain président, deux dates qui font déjà polémique. Le second tour aura en effet lieu au lendemain de la fête du Travail. A droite, les partis politiques critiquent cette décision prise en Conseil des Ministres et affirment : « c ... 'est la gauche qui dicte ces choix ». Qui a décidé ? D'ici là, le calendrier électoral pourrait-il nous réserver une surprise, avec des législatives anticipées ? Mais, surtout, le nouveau président de la République aura-t-il une majorité absolue à l'Assemblée nationale ? On en débat avec Jean-Philippe DEROSIER, constitutionnaliste et professeur de droit public, titulaire de la chaire d'études parlementaires à l'université de Lille, Aurore MALVAL, grand reporter à Marianne et Philippe MOREAU-CHEVROLET, président et fondateur de l'agence MCBG Conseil et professeur à Sciences Po Paris.

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