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2027 : et si tout se jouait aux législatives ?

Les dates de la prochaine élection présidentielle sont fixées : les 18 avril et 2 mai. Deux dimanches pour élire le prochain président, deux dates qui font déjà polémique. Le second tour aura en effet lieu au lendemain de la fête du Travail. A droite, les partis politiques critiquent cette décision prise en Conseil des Ministres et affirment : « c ...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

41mn

Disponibilité

Jusqu'au 02/07/2027

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