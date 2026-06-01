Sens Public du 1er juillet 2026

Le texte sur la fin de la vie et le droit à l’aide à mourir arrive au terme de son long parcours législatif et va être définitivement voté par le Parlement la semaine prochaine. Au terme de cette procédure, que contient ce texte ? Rapproche-t-il la France des pays qui autorisent l’euthanasie dans le monde ? Qui administrera la substance létale ? ... Comment les médecins seront-ils impliqués ? On en débat avec Elsa WALTER, vice-présidente de l’Association pour le droit à mourir dans la dignité (ADMD), ancienne bénévole auprès de personnes en fin de vie à l’hôpital et autrice avec François Blot de “La mort confisquée” (Grasset, février 2026), Valérie MESNAGE, médecin neurologue, spécialisée dans la prise en soin des personnes atteintes de la maladie de Parkinson et médecin au Centre d’Éthique Clinique de l’APHP et Christine BONFANTI-DOSSAT, sénatrice LR du Lot-et-Garonne et ancienne infirmière libérale. En deuxième partie, Sens Public s'intéresse au musée du Louvre. Le nouveau président du musée du Louvre tire un constat alarmant : le musée est à "bout de souffle". Après le casse des bijoux qui a mis en lumière les failles sécuritaires de l'institution, des risques d’inondations et la fragilité de certains bâtiments sont apparus. De lourds investissements sont donc nécessaires. Comment le premier musée du monde peut-il être dans un tel état de décrépitude ? Est-ce une question de budget ou de mauvais choix ? La sécurité s’est-elle vraiment améliorée, 9 mois après le casse des Joyaux de la Couronne ? On en parle avec Jean-Michel TOBELEM, professeur associé à l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, docteur en sciences de gestion, spécialiste des politiques culturelles et auteur de « Politique et gestion de la culture. Publics, financement, territoire, stratégie” paru chez Armand Colin, Maryvonne de SAINT-PULGENT, ancien directeur du Patrimoine et autrice du tract “Alerte sur le patrimoine” paru en janvier chez Gallimard et Didier RYKNER, journaliste, historien de l'art et fondateur du magazine en ligne latribunedelart.com

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