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Sens Public du 1er juillet 2026

Le texte sur la fin de la vie et le droit à l’aide à mourir arrive au terme de son long parcours législatif et va être définitivement voté par le Parlement la semaine prochaine. Au terme de cette procédure, que contient ce texte ? Rapproche-t-il la France des pays qui autorisent l’euthanasie dans le monde ? Qui administrera la substance létale ? ...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

1h27mn

Disponibilité

Jusqu'au 01/07/2027

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