Sens Public du 2 juillet 2026

Les dates de la prochaine élection présidentielle sont fixées : les 18 avril et 2 mai. Deux dimanches pour élire le prochain président, deux dates qui font déjà polémique. Le second tour aura en effet lieu au lendemain de la fête du Travail. A droite, les partis politiques critiquent cette décision prise en Conseil des Ministres et affirment : « c ... ’est la gauche qui dicte ces choix ». Qui a décidé ? D’ici là, le calendrier électoral pourrait-il nous réserver une surprise, avec des législatives anticipées ? Mais, surtout, le nouveau président de la République aura-t-il une majorité absolue à l’Assemblée nationale ? On en débat avec Jean-Philippe DEROSIER, constitutionnaliste et professeur de droit public, titulaire de la chaire d'études parlementaires à l'université de Lille, Aurore MALVAL, grand reporter à Marianne et Philippe MOREAU-CHEVROLET, président et fondateur de l'agence MCBG Conseil et professeur à Sciences Po Paris. En deuxième partie d'émission, Sens Public s'intéresse à l'usage de l'eau par l'agriculture. La France entre dans une nouvelle ère, celle des pénuries d’eau. Le réchauffement climatique et la pollution diffuse amenuisent de plus en plus les ressources en eau disponibles pour tous les usages. Pour préserver les agriculteurs, le Sénat a voté cette semaine la loi d’urgence agricole, qui prévoit notamment de doubler nos capacités de stockage d’ici 2035. Est-ce le retour des méga-bassines ? Ce texte va-t-il relancer la guerre de l’eau ? Comment assurer un partage de l'eau équitable ? On en parle avec Matthieu BRUN, Directeur scientifique de la Fondation FARM (Fondation pour l'agriculture et la ruralité dans le monde), Henri CABANEL, Sénateur RDSE de l’Hérault, Viticulteur et Esther CRAUSER-DELBOURG, Économiste de l’eau, Enseignante à HEC, Fondatrice de Water Wiser.

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