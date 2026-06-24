Aide à mourir : que va changer la loi ?

Le texte sur la fin de la vie et le droit à l’aide à mourir arrive au terme de son long parcours législatif et va être définitivement voté par le Parlement la semaine prochaine. Au terme de cette procédure, que contient ce texte ? Rapproche-t-il la France des pays qui autorisent l’euthanasie dans le monde ? Qui administrera la substance létale ? ... Comment les médecins seront-ils impliqués ? On en débat avec Elsa WALTER, vice-présidente de l’Association pour le droit à mourir dans la dignité (ADMD), ancienne bénévole auprès de personnes en fin de vie à l’hôpital et autrice avec François Blot de “La mort confisquée” (Grasset, février 2026), Valérie MESNAGE, médecin neurologue, spécialisée dans la prise en soin des personnes atteintes de la maladie de Parkinson et médecin au Centre d’Éthique Clinique de l’APHP et Christine BONFANTI-DOSSAT, sénatrice LR du Lot-et-Garonne et ancienne infirmière libérale.

Voir plus