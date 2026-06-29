Public Sénat
Le direct
Sens Public

Louvre : le plus grand musée du monde à bout de souffle

Le nouveau président du musée du Louvre tire un constat alarmant : le musée est à "bout de souffle". Après le casse des bijoux qui a mis en lumière les failles sécuritaires de l'institution, des risques d’inondations et la fragilité de certains bâtiments sont apparus. De lourds investissements sont donc nécessaires. Comment le premier musée du m ...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

42mn

Disponibilité

Jusqu'au 02/07/2027

Partager ce replay

Les derniers épisodes

Sur la même thématique

Découvrez

Sens Public