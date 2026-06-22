Bouilloires thermiques : le recul du gouvernement

Alors que 72 départements seront le 25 juin en vigilance rouge à la canicule, de nombreux logements restent inadaptés pour affronter ces chaleurs. Ils se transforment en réelles bouilloires thermiques où la température ambiante redescend difficilement. Le gouvernement a dévoilé son plan logement, qui prévoit de remettre sur le marché locatif les ha ... bitations classées F ou G. Pourquoi une telle décision ? Peut-on massivement climatiser le pays ? Comment construire des logements autant résistants à l'hiver qu'à l'été ? On en parle avec Corinne JOLLY, PDG de pap.fr - Particulier à particulier, Daniel SALMON, sénateur Les Écologistes d’Ille-et-Vilaine et Christine LECONTE, architecte et directrice de l’École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville.

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