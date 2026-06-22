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Bouilloires thermiques : le recul du gouvernement

Alors que 72 départements seront le 25 juin en vigilance rouge à la canicule, de nombreux logements restent inadaptés pour affronter ces chaleurs. Ils se transforment en réelles bouilloires thermiques où la température ambiante redescend difficilement. Le gouvernement a dévoilé son plan logement, qui prévoit de remettre sur le marché locatif les ha ...

Publié le

Thématique

Société

Présentateur

Thomas Hugues

Durée

42mn

Disponibilité

Jusqu'au 24/06/2027

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