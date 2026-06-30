Iran/USA : qui veut vraiment la guerre ?

La guerre va-t-elle reprendre au Moyen-Orient ? Les frappes redoublent entre l’Iran et les États-Unis, alors que l’ancien guide suprême est inhumé ce 9 juillet dans sa ville natale de Machhad. Donald Trump a affirmé ne plus vouloir négocier avec le régime iranien. Les négociations peuvent-elles reprendre ? Que se passe-t-il dans le détroit d’Or ... muz ? Combien cette guerre coûte-t-elle aux États-Unis ? On en débat avec Jérôme VIALA-GAUDEFROY, docteur en civilisation américaine, chargé de cours à Sciences Po Paris et auteur de “Les mots de Trump” (Dalloz), Patricia ALLÉMONIÈRE, grand Reporter, spécialiste des questions internationales et autrice de “Géopolitique du Sahel” (PUF) et Armin AREFI, grand reporter au Point, spécialiste du Proche et Moyen-Orient.

Voir plus